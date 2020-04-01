لاعبة أمريكية تثير حفيظة متابعيها بصور خادشة للحياء (فيديو + صور)

أثارت الأمريكية بيج فانزينت لاعبة الفنون القتالية المختلطة (UFC) غضب متابعيها بنشرها صورة خادشة للحياء عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وتظهر الفتاة الجميلة بيج في الصورة مع زوجها أوستن فانزانت مقاتل الفنون القتالية المختلطة أيضا، وهما يتدربان في صالة رياضية عاريين، ولكن الأجزاء الحساسة من جسدهما فقط مغطاة بمعدات رياضية".

يذكر أن بيج فانزينت البالغة من العمر 26 عاما، حققت 8 انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في فئة وزن الذبابة، مقابل أربع هزائم.

المصدر: وكالات