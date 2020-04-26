شاهد.. البرازيلي نيمار يكشف عن موهبة جديدة (فيديو)

نشر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد فيديو، ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أثناء تأديته لمعزوفة على آلة البيانو.

Ней готовится покорять не только футбольные арены ⭐👏🏻



📹 инстаграм neymarjr pic.twitter.com/cHD4NV20P4 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 26, 2020

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ويظهر نيمار في الفيديو مرتديا زي فريق ليكرز الأمريكي لكرة السلة، يحمل اسم الأسطورة الراحل كوبي براينت.

يذكر أن نيمار يقضي فترة توقف الدوري الفرنسي والحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قصره بالبرازيل.

المصدر: neymarjr/instagram