شاهد.. البرازيلي نيمار يكشف عن موهبة جديدة (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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نشر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد فيديو، ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أثناء تأديته لمعزوفة على آلة البيانو.
Ней готовится покорять не только футбольные арены ⭐👏🏻— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) April 26, 2020
📹 инстаграм neymarjr pic.twitter.com/cHD4NV20P4
ويظهر نيمار في الفيديو مرتديا زي فريق ليكرز الأمريكي لكرة السلة، يحمل اسم الأسطورة الراحل كوبي براينت.
يذكر أن نيمار يقضي فترة توقف الدوري الفرنسي والحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قصره بالبرازيل.
المصدر: neymarjr/instagram