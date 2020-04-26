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محمد صلاح يشارك متابعيه بصورة و"رقم مميز" من الحجر الصحي

الرياضة

محمد صلاح يشارك متابعيه بصورة و
Globallookpress
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نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، صورة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، تظهره يؤدي أحد تمارين اللياقة البدنية في منزله.

وأرفق "الفرعون" الصورة برقم 240، وتضاربت تعليقات المتابعين، حيث توقع البعض أن الرقم يشير إلى عدد مرات ممارسة التمرين الذي كان يؤديه، فيما توقع البعض الآخر أن الرقم عبارة عن توقيت أداء التمرين.

محمد صلاح يشارك متابعيه بصورة و
Mohamed Salah/instagram

ونشر صلاح منذ أيام صورة تظهر عضلات بطنه مؤكدا لمتابعيه مواظبته على تمارين اللياقة البدنية والمحافظة على وزنه المثالي في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز والحظر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: Mohamed Salah/instagram

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