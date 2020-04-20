يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم كييزا

توصلت إدارة نادي يوفنتوس لاتفاق مع المهاجم الدولي الإيطالي، فيدريكو كييزا، لضمه من فيورنتينا خلال فترة الانتقالات المقبلة، بحسب ما أوردت صحيفة "La Stampa".

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن صاحب الـ22 عاما، سيحصل على راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو، حال توقيعه لفريق "السيدة العجوز"، متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

ووفقا لتقارير صحفية، فقد قدم يوفنتوس عرضا قيمته 50 مليون يورو، للحصول على خدمات كييزا.

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ويتوقع أن يرفض نادي فيورنتينا هذا العرض، لا سيما في ظل رفض مالك النادي روكو كوميسو، بيع كييزا ليوفنتوس، ورغبته في الحصول على مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو.

وكان كوميسو، قد أكد في وقت سابق، أنه مستعد للتخلي عن كييزا لغريم يوفنتوس، إنتر ميلان أو لمانشستر يونايتد.

ويعد كييزا من أبناء نادي فيورنتينا، وخاض معه هذا الموسم 26 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع لزملائه 5 أهداف أخرى.

المصدر: matchtv.ru