المغربي مزراوي في طريقه للانضمام لنادي ميلان

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن المدافع الدولي المغربي، نصير مزراوي، يفكر جديا في الرحيل عن نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "كالشيو ميركاتو"، إلى أن وكيل مزراوي، عرض اللاعب على نادي ميلان، وحصل على موافقة من قيادة "الروسونيري"، من أجل الدخول في مفاوضات لإتمام الصفقة.

ويتوقع أن يوافق أياكس بدوره على بيع اللاعب، البالغ 22 عاما، مقابل 10 ملايين يورو تقريبا.

وبحسب "Milan News"، فإن نادي روما الإيطالي، يسعى بدوره للظفر بخدمات مزراوي، وعرض استبدال مدافعه، ريك كارسدورب، بالدولي المغربي، ولكن هذا العرض تم رفضه.

ويمتد عقد مزراوي، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، مع أياكس حتى العام 2022، ولم يشارك كثيرا مع الفريق هذا الموسم، حيث فقد رسميته للأمريكي سيرجينيو ديست، الذي أصبح ركيزة أساسية في النادي الهولندي.

المصدر: كالشيو ميركاتو + sports.ru