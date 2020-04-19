ألمانيا تستضيف بطولة تنس الشهر المقبل

ينتظر أن تستضيف ولاية راينلاند-بالاتينيت الألمانية بداية من أول مايو المقبل، بطولة تنس استعراضية بدون جمهور، بينما يستمر توقف بطولات المحترفين والمحترفات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ذا تليغراف" في تقرير لها اليوم الأحد، إنه سيتعين على اللاعبين المشاركين في بطولة "تنس بوينت" الاستعراضية في ألمانيا، وضع كمامات واقية عندما لا يشاركون في المباريات، وإن ثلاثة أشخاص فقط سيسمح بوجودهم في الملعب خلال المباراة.. اللاعبان المتنافسان والحكم.

وسيشارك في البطولة ثمانية لاعبين، وستشمل 32 مباراة على مدار أربعة أيام، وستقام في ملاعب رملية داخلية في أكاديمية "بيس" للتنس.

ولن يشارك في البطولة أي لاعب من أول 100 مصنف على مستوى العالم، وتضم قائمة المشاركين اللاعبين يانيك هانفمان، المصنف 143 عالميا، وداستين براون، الذي يحتل المركز 239 عالميا.

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وتوقفت بطولات التنس في مارس الماضي، بعد أن بدأت الدول في إغلاق حدودها وفرضت إجراءات وقائية للحد من انتشار وباء كورونا، وسيستمر توقف البطولات حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل.

المصدر: رويترز