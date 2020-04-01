رسميا.. إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا

قال نادي عموم إنجلترا اليوم الأربعاء، إنه قرر إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس 2020 التي كانت مقررة بين 29 يونيو و12 يوليو المقبلين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "بأسف شديد قرر مجلس إدارة نادي عموم إنجلترا اليوم إلغاء بطولة ويمبلدون 2020 بسبب المخاوف الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا".

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

وتابع البيان: "بدلا من ذلك ستقام النسخة 134 من البطولة في الفترة من 28 يونيو إلى 11 يوليو 2021".

وهذه المرة الأولى في 75 عاما التي لا يتم فيها إقامة البطولة بعد أن حالت ظروف الحرب العالمية الثانية دون إقامتها بين 1940 و1945.

المصدر: رويترز