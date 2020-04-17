شاهد.. ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاد زوجته فيكتوريا (صور)

نشر ديفيد بيكهام، أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" عددا من الصور مهنئا زوجته المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام بعيد ميلادها الـ46.

وأرفق بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق الصور بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا ماما، نحن نحبك كثيرا ونتمنى لك يوما رائعا".

وللثنائي العالمي الكثير من المعجبين حول العالم حيث يبلغ عدد متابعين بيكهام عبر "إنستغرام" أكثر من 62 مليونا ومتابعي فيكتوريا (التي تكبر زوجها بعامين) أكثر من 28 مليونا، ولديهما أربعة أولاد (3 فتيان وفتاة) هم: بروكلين (21 عاما)، روميو جيمس (17 عاما)، كروز (15 عاما) وهاربير سفين (8 أعوام).

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المصدر: David Beckham/instagram