لفتة إنسانية رائعة.. بيكهام يزور مشجع ليفربول في منزله

قام أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقا ديفيد بيكهام، في لفتة إنسانية منه، بزيارة أحد مشجعي فريق ليفربول في منزله، يعاني من مرض السرطان.

وأشارت صحيفة "The Sun" البريطانية، إلى أن زيارة النجم الشهير بيكهام لمشج ليفربول المسن ديفيد روبرتس (70 عاما)، تأتي ضمن مشروع المؤسسة الخيرية "Age UK"، ويعتبر تنظم لقاءات بين شخصيات شهيرة وكبار السن الذين واجهوا صعوبات في الحياة، جزءا من اتجاهات هذه المؤسسة.

وقال روبرتس مشجع "الريدز": "جاء ديفيد في الوقت المحدد، كما وعد. قلت له مرحبا، كيف حالك؟، إنه رجل رائع، لقد تحدثنا حول ما سيحدث للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ومانشستر يونايتد، وعن تشجيعي لفريق ليفربول".

وأضاف: "أعطاني أيضا حقيبة جيدة لي ولعائلتي. أعتقد أن الزيارة كانت بالنسبة إلي بقدر ما كنت أعتني بهم منذ أن خضعت لعملية سرطان في ديسمبر، والتي كنت أقاتلها بمساعدة ودعم من العائلة والأصدقاء (بمن فيهم الجيران وزملاء العمل) لثلاثة أعوام".

يذكر أن ديفيد بيكهام دافع عن ألوان مانشستر يونايتد العدو اللدود لليفربول، في الفترة ما بين (1993-2003) قبل الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وحمل النجم الإنجليزي شارة قائد منتخب بلاده ودافع عن ألوان "الأسود الثلاثة" في 115 مباراة، وأحرز خلالها 15 هدفا.

المصدر: وكالات