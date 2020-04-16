اعتقال اثنين من لاعبي اتحاد جدة في السعودية (فيديو)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، إلقاء القبض على ثنائي نادي اتحاد جدة، فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، على خلفية حظر التجول فى إطار مكافحة فيروس كورونا.

اعلنت شرطة امارة منطقة مكه بالمملكة العربية السعودية القبض على فواز القرني و عبد الرحمن العبود للسخريه من رجال الامن اثر تلقي فواز مخالفة منع تجول في جدة pic.twitter.com/ET10dFtrXH — Ahmed Adel¤10¤⚡🔥 (@AhmedAdel1016) April 15, 2020

وكان الحارس فواز القرني قد ظهر في بث مباشر رفقة زميله عبد الرحمن العبود مهاجم الفريق، للتحدث مع الجمهور خلال فترة التوقف، وتهكم الحارس خلال البث بطريقة ساخرة، على إيقافه من قبل دورية لقوات الأمن خلال قيادته لسيارته رفقة أسرته، وتوقيع غرامة على كل ركاب السيارة لمخالفة منع التجول في مدينة جدة.

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة #منع_التجول بمحافظة #جدة

.. تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة pic.twitter.com/ACmiBneIC4 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 14, 2020

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وأصدرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة في "تويتر" بيانا جاء فيه: "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وتوقف الدوري السعودي والنشاط الرياضي بالكامل في السعودية منذ منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات