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اعتقال اثنين من لاعبي اتحاد جدة في السعودية (فيديو)

الرياضة

اعتقال اثنين من لاعبي اتحاد جدة في السعودية (فيديو)
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، إلقاء القبض على ثنائي نادي اتحاد جدة، فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بسبب التهكم على رجال الأمن، على خلفية حظر التجول فى إطار مكافحة فيروس كورونا.

وكان الحارس فواز القرني قد ظهر في بث مباشر رفقة زميله عبد الرحمن العبود مهاجم الفريق، للتحدث مع الجمهور خلال فترة التوقف، وتهكم الحارس خلال البث بطريقة ساخرة، على إيقافه من قبل دورية لقوات الأمن خلال قيادته لسيارته رفقة أسرته، وتوقيع غرامة على كل ركاب السيارة لمخالفة منع التجول في مدينة جدة.

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وأصدرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة في "تويتر" بيانا جاء فيه: "إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وتوقف الدوري السعودي والنشاط الرياضي بالكامل في السعودية منذ منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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