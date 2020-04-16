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شاهد.. "الرسام" إنييستا يرسم لوحة "لياقة بدنية" رائعة رفقة زوجته

الرياضة

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Andres Iniesta/instagram
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استغل أندريس إنييستا نجم فيسيل كوبي الياباني حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا، فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، لرفع لياقته البدنية والتدريب مع زوجته في المنزل.

ونشر إنييستا البالغ 35 عاما عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" مقطع فيديو له مع زوجته، ويظهر فيه وهو يقوم بالتدريب معها على تقوية عضلات البطن بتمرين منزلي فريد، ودعا العديد من زملائه في النادي الياباني لتنفيذ التمرين.

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ويطلق على إنييستا لقب "الرسام" نظرا لسحره وتمريراته المتقنه على العشب الأخضر والتي يرسم بها أجمل الهجمات والخطط التكتيكية.

ويقوم العديد من المشاهير ونجوم الرياضة بنشر يومياتهم ونشاطاتهم المنزلية خلال الحجر الصحي المفروض للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم.

المصدر: Andres Iniesta/instagram

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