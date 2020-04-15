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قريب ميسي يلمح إلى إمكانية رحيل "البرغوث" عن برشلونة

الرياضة

قريب ميسي يلمح إلى إمكانية رحيل
AFP Filippo MONTEFORTE
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ألمح ماكسي بيانكوتشي، ابن عم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، إلى إمكانية رحيل "البرغوث" عن صفوف "البلاوغراونا" خلال الفترة المقبلة.

وقال ماكسي في تصريحات لموقع "FootballNews24" الإيطالي: "مسألة تجديد عقد ميسي شخصية للغاية، لا أحد يعلم حتى الآن ماذا سيجري".

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وأضاف: "من وجهة نظري أريد رؤية ميسي يلعب لفريق آخر غير برشلونة، ليثبت للجميع أنه يستطيع التألق في أي فريق وبعيدا عن كامب نو".

وأكمل: "لا أتوقع أن يلعب ميسي في الدوري الإيطالي بقميص إنتر ميلان، موضحا: "أي رأي لي سيثير الشك ولكن كما قلت من قبل، القرار الأخير يعود لميسي وحده في تحديد مستقبله، أتمنى أن أراه يرتدي قميص نيويلز أولد بويز (الأرجنتيني)".

وجاء تصريح ابن عم ميسي، بعد التقارير الإيطالية التي ربطت أفضل لاعب في العالم 6 مرات بالانتقال إلى إنترميلان.

ويرتبط ميسي البالغ 32 عاما بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف العام 2021 ولكنه يتضمن بندا يتيح له الرحيل هذا الصيف.

المصدر: وكالات

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