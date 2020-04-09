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ميسي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة أنباء انتقاله إلى إنتر ميلان ودفع كفالة رونالدينيو

الرياضة

ميسي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة أنباء انتقاله إلى إنتر ميلان ودفع كفالة رونالدينيو
Reuters
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نفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بشكل قاطع، وجود أي مفاوضات لانضمامه إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، كما يشاع مؤخرا في بعض وسائل الإعلام.

ونشر الساحر الأرجنتيني عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة من شبكة "تي إن تي" تذكر أنه في طريقه للانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، وأنه دفع قيمة الكفالة المالية لخروج الأسطورة البرازيلي رونالدينيو من السجن، وكتب الساحر الأرجنتيني على الخبرين بالخط الأحمر عبارة: "خبر زائف وغير حقيقي".

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كما كتب ميسي بالخط الأحمر: "ما قالوه عن نيولز أولد بويز في وسائل الإعلام قبل بضعة أسابيع كاذب أيضا، الحمد لله لم يصدقهم أحد".

وبهذا وضع ميسي حدا للشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام عن انتقاله إلى الإنتر بشكل نهائي.

المصدر: Leo Messi/instagram

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