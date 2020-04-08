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الحجوزات تنهال على فندق الإقامة الجبرية لرونالدينيو بعد خروجه من خلف القضبان

الرياضة

الحجوزات تنهال على فندق الإقامة الجبرية لرونالدينيو بعد خروجه من خلف القضبان
AFP Norberto DUARTE
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مكالمات الحجوزات لفندق "بالماروغا" في العاصمة الباراغويانية لم تتوقف منذ الإعلان أمس الثلاثاء عن إقامة البرازيلي رونالدينيو في الفندق.

وخرج الساحر البرازيلي رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان أمس الثلاثاء، من السجن بعد أن دفع كفالة مالية قدرها 1.6 مليون دولار، عقب قضائه حوالي الشهر حلف القضبان داخل أحد سجون الباراغواي.

وبعد انتشار الأنباء عن قضاء رونالدينيو فترة الإقامة الجبرية في فندق "بالماروغا" في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، لم تتوقف المكالمات الهاتفية لإجراء الحجز فيه بهدف رؤية النجم البرازيلي.

وحسب الصحيفة فإن بالماروغا فندق فاخر يقع في شارع "بالما" التاريخي في العاصمة الباراغويانية، وعلى بعد 15 دقيقة من مطار العاصمة أسونسيون الرئيسي.

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وكان رونالدينيو قد تعرض للسجن مع شقيقه بسبب دخولهما الباراغواي بجوازي سفر مزورين.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أحرز تقريبا جميع الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

المصدر: وكالات

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