بالفيديو.. لحظة الإفراج عن الأسطورة رونالدينيو من السجن في باراغواي

تم تداول فيديو يوثق لحظة إطلاق سراح البرازيلي، رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان، بعد دفعه كفالة مالية، عقب قضائه حوالي الشهر داخل أحد سجون باراغواي.

وظهر البرازيلي، المتوج بكأس العالم 2002 ، سعيدا في الفيديو وهو يقوم بتوقيع "الأوتوغراف" للجماهير التي انتظرت خروجه من السجن في باراغواي.

“ Gracias a todos por el cariño y las oraciones” dijo @10Ronaldinho y fue rumbo al hotel para aguardar prisión domiciliaria pic.twitter.com/jFKgWhLTw3 — Edgar Cantero (@edgar_cantero) April 8, 2020

وأوقف رونالدينيو البالغ 39 عاما وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا في السادس من مارس الماضي في باراغواي، بعد اتهامهما بدخول البلاد بجوازي سفر مزورين.

وأعلن القاضي المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية وشقيقه، وضعهما قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.

وقال القاضي غوستافو أماريا خلال مؤتمر صحافي: "إنه إجراء بديل (بدل السجن) لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما في فندق".

وأضاف القاضي: "لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان تحت الإقامة الجبرية هناك على نفقتهما".

Ronaldinho heading to the hotel to serve his home prisonpic.twitter.com/EgjTJBb7Zg — Enock Kobina Essel Niccolò Makaveli (@EnockKobinaEsse) April 7, 2020

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وأوضح القاضي أن المحامين المدافعين عن رونالدينيو وشقيقه عرضوا كفالة بقيمة 1.6 مليون دولار لإطلاق سراح الشقيقين، والتي قبلها القضاء الباراغوياني.

وبسبب وباء كورونا المستجد، تم إبلاغ القرار رقميا للمتهمين بحضور ممثل الادعاء والدفاع.

وكانت محكمة برازيلية قد سحبت من رونالدينيو جواز سفره نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو أليغري، وعلى إثر ذلك قام رونالدينيو وشقيقه بتزوير جوازي سفر باراغويانيين وسافرا بهما إلى باراغواي وتم هناك القاء القبض عليهما بعد اكتشاف أمر التزوير.

المصدر: "وكالات"