الساحر رونالدينيو يخرج من السجن بكفالة كبيرة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرازيلي رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان، خرج من السجن بعد أن دفع كفالة مالية، عقب قضائه حوالي الشهر داخل أحد سجون الباراغواي.

وحسب الصحيفة الإسبانية، بلغت قيمة الكفالة المالية التي دفعها رونالدينيو وشقيقه للإفراج عنهما 1.6 مليون دولار.

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Ronaldinho y su hermano abandonan la cárcel tras depositar un fianza de 1,6 millones de dólareshttps://t.co/1kdddTpvXg — Mundo Deportivo (desde 🏠) (@mundodeportivo) April 7, 2020

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ولن يتمكن رونالدينيو وشقيقه من العودة إلى البرازيل على الفور، وسيبقيان قيد الإقامة الجبرية في فندق فاخر في العاصمة الباراغويانية أسونسيون وتحت مراقبة مستمرة من الشرطة.

وكان رونالدينيو قد تعرض للسجن مع شقيقه بسبب دخولهما الباراغواي بجوازي سفر مزورين.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

المصدر: mundodeportivo.com