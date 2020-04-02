رونالدينيو يخسر أمام ثنائي متهم بالقتل والسرقة في السجن

خسر الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، نجم برشلونة لكرة القدم سابقا، مباراة ودية ثنائية في سجن بدولة باراغواي، أمام اثنين من نزلاء السجن، سبق أن اتهما في قضايا سرقة وقتل.

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وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، أمس الأربعاء، إلى أن رونالدينيو خسر أمام ضابطين سابقين دخلا السجن بسبب الفساد، بعد أن لعب أمامهما مباراة كرة قدم رفقة زميل له.

وذكرت الصحيفة أن رونالدينيو تحدى اثنين من السجناء، أحدهما متهم بالقتل والآخر بالسرقة، لكنه خسر الرهان بعد تقديم الثنائي مستوى كروي مميز.

ويمر رونالدينيو (40 عاما)، حاليا بلحظات عصيبة في حياته الخاصة، بعدما تعرض للاعتقال في باراغواي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور، رفقة شقيقه روبرتو، للمشاركة في عمل خيري.

المصدر: وكالات