الكشف عن فضائح متعلقة بالعشيق الصغير لوالدة نيمار (فيديو + صور)

كشفت تقارير إعلامية، أن تياغو راموس العشيق "الصغير" لوالدة النجم البرازيلي نيمار، كان على علاقة مع عدد من الرجال، بينهم الطباخ الشخضي لنجم فريق سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "The Sun" البريطانية، إن تياغو راموس سابقا كان على علاقة مع العديد من الرجال، بمن فيهم ماورو الطباخ الشخصي لنيمار، إضافة إلى ثلاثة رجال آخرين على الأقل، وهم الممثل والفنان الكوميدي البرازيلي كارلينهوس مايا، والمليونير إدواردو بيريرا، ومستشار العلاقات العامة إيرينالدو أوليفر.

وأعلنت والدة نيمار نادين غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما، مؤخرا ارتباطها بالشاب تياغو راموس البالغ من العمر 22 عاما، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، مع شريكها الجديد وعلقت عليها: "هذا الأمر لا يمكن تفسيره إذا كنت تعيش".

وأشارت صحيفة "uol" البرازيلية، إلى أن راموس حضر حفل عيد ميلاد صديقه نيمار، في فبراير الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، والتقط الصور مع النجم الباريسي، وأكد أنه أفضل يوم قضاه، وعلى ما يبدو أن تلك الحفلة كانت سر العلاقة بين نادين وراموس، حيث تعرفت عليه وأعجبت به أم نيمار لتبدأ العلاقة بينهما.

يذكر أن تياغو راموس يمارس لعبة "free fair" الالكترونية في نادي "4K Easy"، وهو الفريق الذي يتنافس في دوري "NFA"، وهي بطولة للهواة وتعتبر بوابة للمسابقات الاحترافية في هذه اللعبة الالكترونية.

This is Neymar’s stepdad btw pic.twitter.com/63n2Zh6rq1 — Atharva (@athsonfir3) April 12, 2020

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المصدر: وكالات