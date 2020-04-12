من هو عشيق والدة البرازيلي نيمار الذي يصغرها بـ30 عاما؟ (فيديو وصور)

أثار إعلان نادين غونسالفين البالغة 52 عاما والدة النجم البرازيلي نيمار ارتباطها بعلاقة غرامية مع تياغو راموس البالغ 22 عاما، اهتماما كبيرا في العديد من وسائل الإعلام العالمية.

وفي ظل توقف الأحداث والمنافسات الرياضية بسبب تعليقها للحد من انتشار فيروس كورونا، وجدت وسائل الإعلام بإعلان والدة نيمار اللاعب الأغلى في العالم مادة دسمة نظرا لفارق الـ30 عاما بينها وبين حبيبها الجديد والذي يصغر نيمار بست سنوات.

وبدأت معظم وسائل الإعلام العالمية البحث عن هوية العاشق الصغير، والذي تبين أنه مشهور في بلاد السامبا كعارض للأزياء ووجه معروف في الإعلانات، كما تربطه علاقة صداقة مع عائلة نيمار وظهر معها بالعديد من المناسبات.

وأعلنت والدة نيمار في وقت سابق اليوم عبر حسابها في "إنستغرام" علاقتها الغرامية براموس، ونشرت صورة لهما متعانقين وأرفقتها بعبارة: "لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء"، مع وضع قلوب حب كرموز تعبيرية.

واللافت للانتباه بأن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا وبرشلونة الإسباني سابقا ووالده كانا أول المهنئين بإعلان العلاقة العاطفية وتمنيا للثنائي الخير والسعادة.

This is Neymar’s stepdad btw pic.twitter.com/63n2Zh6rq1 — Atharva (@athsonfir3) April 12, 2020

MUNDO DOS FAMOSOS SEMPRE RENDENDO!! Léo Dias diz que Tiago Ramos, novo namorado da mãe de Neymar, já ficou com Carlinhos Maia e com cozinheiro de Neymar. O rapaz é Gamer e é 5 anos mais novo que Neymar! pic.twitter.com/NMsixxAKKj — PopZone (@PopZonebr) April 12, 2020

El es el padrastro de Neymar. NO PUEDE SER pic.twitter.com/2hfFmG36Of — Stephy (@orianaxsteph) April 12, 2020

📸 - Waking up to find out that Neymar (28) has a new stepdad (22) who is now happily in love with Neymar's mother (52) while her ex-husband (55) shows his happiness for them underneith their Instagram post.



Brazil is quite a fascinating country. pic.twitter.com/mUk2Nj9hNe — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 12, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات