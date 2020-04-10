شاهد.. "السد العالي" يرقص على أنغام "جيت على البايظ"

نشر الحارس عصام الحضري البالغ 47 عاما حامي عرين المنتخب المصري والأهلي والزمالك السابق، عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو خلال رقصه على أنغام أغنية "جيت على البايظ" الشعبية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أدرج العام الماضي قفازات الحضري ضمن معروضات متحف "الفيفا" محتفيا به كونه أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة كأس العالم.

وأصبح عصام الحضري الملقب "السد العالي" أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، حين خاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال "روسيا 2018"، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر، وكسر بذلك رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراغون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

كما أصبح الحضري أول إفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم عندما تصدى لركلة جزاء نفذها اللاعب السعودي سالم الدوسري، ولكن بالرغم من ذلك فقد خسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره الأخضر السعودي بهدف مقابل هدفين، وخرج من الدور الأول للمونديال الروسي حينئذ.

قفازات "السد العالي" عصام الحضري @ElHadary من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي" في متحف FIFA 🇪🇬 🧤

كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم https://t.co/tD3V9vxgmS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 24, 2019

وخاض الحضري تجربة احتراف أوروبية لم يكتب لها النجاح عام 2008 عندما غادر الأهلي متجها إلى نادي سيون السويسري، وبعدها خاض عدة تجارب في العديد من الأندية المصرية على رأسها الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة وكانت لديه تجربة مع التعاون السعودي.

المصدر: وكالات