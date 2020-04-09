ماكغريغور تحدث عن عظمة حبيب قبل أن يحذف الرسالة

رد المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور على الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة عندما وصف نفسه بأنه أحد أعظم ممثلي هذه الرياضة، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

ونشر ماكغريغور البالغ 31 عاما قائمة ذكر فيها أبرز المقاتلين في هذه الرياضة القتالية على حسابه في "تويتر" مشيرا إلى الحركة التي تميز كل مقاتل من وجهة نظره.

ووضع المقاتل الإيرلندي نفسه في المقدمة بضربة يده اليسرى المدمرة، والتي أنتجت الكثير من الضربات القاضية، وصنفت من بين أخطر الأسلحة في تاريخ MMA.

وتذكر ركلة الكرواتي ميركو فيليبوفيتش، أو ضربة الكوع التي تؤديها بطلة منظمة UFC روندا روزي.

وجاء أخيرا على ذكر الروسي حبيب واصفا تقنيته بإحاطة الخصم بقدميه كالحورية الصغيرة.

وتابع قائلا: "يا لها من رياضة! من هو الأعظم، أنت تعرف بالفعل"، قبل أن يقوم بحذف التغريدة حسب موقع MMA Junkie.

Conor McGregor takes shot at Khabib Nurmagomedov in declaring himself 'the greatest' https://t.co/O2FyU06dSp — MMA Junkie (@MMAjunkie) April 9, 2020

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التغريدة قوبلت ببعض التعليقات السيئة، كما سخر بعض المتابعين من محاولات ماكغريغور العديدة تبرير هزيمته في النزال الذي جمعهما في الـ6 من أكتوبر 2018، عندما أرغم البطل الروسي منافسه الإيرلندي على الاستسلام بعد أن أطبق عليه بحركة "خنق" حول عنقه.

وعلى ما يبدو، كان هذا رد فعل ماكغريغور على كلام حبيب الأخير، عندما أوضح ملابسات عدم مشاركته في بطولة UFC 249 وأضاف أنه يعتبر نفسه واحدا من أعظم مقاتلي MMA.

يذكر أن حبيب قطع البث المباشر الذي كان يقوم به في "إنستغرام" لشرح سبب انسحابه من النزال أمام متحديه الأمريكي توني فيرغسون، والذي كان مقررا في الـ18 من أبريل الجاري بعد أن كتب له ماكغريغور "ضفني" إلى البث.

المصدر: "لينتا.رو"