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بالفيديو.. حبيب يسخر من ماكغريغور ويشبهه "ببائعة الهوى العجوز"

الرياضة

بالفيديو.. حبيب يسخر من ماكغريغور ويشبهه
Globallookpress Stephen McCarthy
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هاجم الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، وذلك خلال مقابلة مع شبكة ESPN العالمية.

وعند سؤال حبيب عن محاولة ماكغريغور مشاركته في بث كان يقوم به عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أجاب: "ماكغريغور مثل بائعة الهوى العجوز تحاول لفت الأنظار إليها بأي ثمن".

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كما سخر حبيب من محاولات ماكغريغور العديدة تبرير هزيمته في النزال الذي جمعهما في الـ6 من أكتوبر 2018، عندما أرغم البطل الروسي منافسه الإيرلندي على الاستسلام بعد أن أطبق عليه بحركة "خنق" حول عنقه.

وقال حبيب: "إن ماكغريغور عبارة عن صفر، داخل الحلبة لا يستطيع أن يصمد أمامي نهائيا".

يذكر أن حبيب قطع البث المباشر الذي كان يقوم به في "إنستغرام" لشرح سبب إنسحابه من النزال أمام متحديه الأمريكي توني فيرغسون، والذي كان مقررا في الـ18 من أبريل الجاري بعد أن كتب له ماكغريغور "ضفني" إلى البث.

المصدر: rsport.ria.ru

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