حبيب يعلن قراره النهائي من "النزال الملعون"
أعلن الروسي، حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، انسحابه من النزال المرتقب ضد الأمريكي توني فيرغسون بسبب الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكتب حبيب عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام": "أنا جالس في منزلي في الحجر الصحي وأراقب ردود الأفعال حول إقامة النزال. وتبين لي أن العالم بأسره في الحجر، وحبيب وحده عليه المجازفة من أجل نزال!"
وتابع حبيب قائلا: "بالتأكيد أنا مستاء أكثر منكم لإلغاء النزال. أنا مثل الكثيرين منكم كانت لدي خطط كثيرة بعد النزال، لكن الأمر ليس بيدي. أعظم دول وشركات العالم مصدومة مما يحدث( كورونا)، وعلى حبيب خوض النزال! أهذا ما تقصدونه؟ اعتنوا بصحتكم وضعوا أنفسكم في مكاني".
View this post on Instagram
Staying home in quarantine and reading the reaction of people to the situation around my fight, it turns out that the whole world should be in quarantine, governments of all countries, famous people around the world urge people to follow all safety requirements in order to limit the spread of the disease, to save people, and Khabib is the only one relieved of all obligations and must demonstrate free will and train flying around the world, for the sake of fight? - I understand everything and I’m definitely upset more than you to cancel the fight, probably like all others, I had many plans after the fight, but I can’t control it all. The greatest countries and the largest companies of our time are shocked by what is happening, every day the situation changes unpredictably. But Khabib still has to fight, is that what you saying? - Take care of yourself and put yourself in my shoes. - 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ? - Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? - Берегите себя и поставьте себя на мое место.
يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل الجاري، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".
ويوصف النزال بين البطلين حبيب وفيرغسون بـ"الملعون"، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها "UFC"، تنظيم نزال بينهما، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.
والجدير بالذكر، أن حبيب يحتفظ بسجل خال من الهزائم، بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.
المصدر: rsport.ria.ru