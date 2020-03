الروسي حبيب يتحدث عن كورونا ويستشهد بآية من القرآن الكريم (صورة)

View this post on Instagram

Коронавирус говорили они.... - На самом деле все очень даже серьезно.... - Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации не серьезно и с недооценкой. - Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей.