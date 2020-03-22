رسميا.. "النزال الملعون" سيقام في موعده

أكد مروجو النزال المرتقب بين بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فيرغسون، أن المواجهة ستقام في موعدها ولن تؤجل بسب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتواجه البطلان في الـ18 من شهر أبريل المقبل ضمن نزالات دورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مكان إقامة النزال المنتظر.

وكان من المفترض أن تستضيف مدينة نيويورك الأمريكية النزال، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع أن تستقر منظمة "UFC" على إقامة النزال في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ولكن ما قد يمنع حدوث ذلك، هو حظر سلطات ولاية نيفادا تنظيم تلك الأمسية الرياضية.

ويوصف النزال بين البطلين بـ"الملعون"، لأن هذه المرة هي الخامسة التي تحاول فيها "UFC"، تنظيم نزال بين نورمحمدوف وفيرغسون، بعدما تم تأجيله في المرات الأربع السابقة لأسباب مختلفة.

والجدير بالذكر، أن نورمحمدوف يحتفظ بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغسون، فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.

المصدر: sports.ru