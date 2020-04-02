حبيب يقطع بثه المباشر عبر الـ"إنستغرام" بسبب كونور ماكغريغور

شرح الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، خلال بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام" سبب انسحابه من النزال أمام متحديه الأمريكي توني فيرغسون، المقرر 18 أبريل.

وقطع حبيب نورمحمدوف البث المباشر بعد أن كتب له المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور "ضفني" إلى البث.

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وأعلن حبيب نورمحمدوف حامل حزام بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، انسحابه من مواجهة فيرغسون، وعدم السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خضم جائحة كورونا، ليتم إلغاء النزال بينهما للمرة الخامسة لأسباب مختلفة.

وكان المقاتل السابق في (UFC) الأمريكي بن آسكران قد أعرب عن اعتقاده بأن كونور ماكغريغور سيواجه توني فيرغسون، بدلا من حبيب نورمحمدوف، يوم 18 أبريل، في بطولة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة.

المصدر: وكالات