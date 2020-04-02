مقاتل أمريكي يتحدث عن مفاجأة من العيار الثقيل

أعرب الأمريكي بن آسكران، عن اعتقاده بأن الإيرلندي كونور ماكغريغور سيواجه توني فيرغسون، بدلا من الروسي حبيب نورمحمدوف، يوم 18 أبريل، في بطولة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة.

وقال بن آسكران: "لقد أنجزت المهمة! كونور سيواجه فيرغسون يوم 18 أبريل على لقب بطل UFC المؤقت"، وذلك تعليقا على رفض حبيب نورمحمدوف حامل حزام بطل اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خضم جائحة كورونا، لمواجه فيرغسون، ليتم إلغاء النزال بينهما للمرة الخامسة لأسباب مختلفة.

Done Deal!!!! Conor vs Ferg April 18 for @ufc interim title — Quarantine Day 19 (@Benaskren) April 1, 2020

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يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب وفيرغسون، في الـ18 من أبريل الجاري، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي، دانا وايت، رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".

أما بن آسكران (35 عاما) فقد حقق 19 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين، ونزال واحد انتهى من دون نتيجة.

ووضع بن آسكران حدا لمسيرته الاحترافية بعد هزيمته أمام البرازيلي ديميان مايا، خلال النزال الذي جمعهما يوم 26 أكتوبر 2019، ضمن دورة لاتحاد "UFC".

المصدر: وكالات