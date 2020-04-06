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بنزيما يصوم الأيام البيض من شهر شعبان (صورة)

الرياضة

بنزيما يصوم الأيام البيض من شهر شعبان (صورة)
AFP OSCAR DEL POZO
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نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عبر "إنستغرام" صورة له أثناء تناول طعام الإفطار بعد صيام اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر شعبان وفقا للتقويم الهجري.

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Sahaftorkoum à tous 🤲🏼

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ويظهر بنزيما في الصورة، مرتديا جلبابا أبيض، وأمامه كوب من الحليب وبضع تمرات، وأرفقها بالقول: "صحة فطوركم".

ويقضي بنزيما فترة العزل الصحي في منزله بعد إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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