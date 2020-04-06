بنزيما يصوم الأيام البيض من شهر شعبان (صورة)

نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عبر "إنستغرام" صورة له أثناء تناول طعام الإفطار بعد صيام اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من شهر شعبان وفقا للتقويم الهجري.

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ويظهر بنزيما في الصورة، مرتديا جلبابا أبيض، وأمامه كوب من الحليب وبضع تمرات، وأرفقها بالقول: "صحة فطوركم".

ويقضي بنزيما فترة العزل الصحي في منزله بعد إيقاف الدوري الإسباني لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات