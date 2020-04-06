وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق

نعت العديد من الأندية الإسبانية أبرزها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المدرب الصربي رادومير أنتيتش، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر 71 عاما.

وسبق لأنتيتش الإشراف على تدريب عدد من الأندية الإسبانية الكبرى، كان أبرزها الغريمين برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، كما تولى مهمة تدريب المنتخب الصربي الأول وقاده للمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

Radomir Antic, who managed FC Barcelona in 2003, passed away today. The Barça family mourns the loss of a man who was deeply beloved in the world of football. Rest in Peace pic.twitter.com/RmHX1BAeW3 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 6, 2020

Official Announcement: passing of Radomir Antić#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 6, 2020

عائلة الأتليتي حزينة لوفاة واحد من كبار المدربين الأساطير: رادومير أنتيتش.

ستبقى دائما في قلوبنا. pic.twitter.com/cT33eSvrnt — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 6, 2020

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وقاد أنتيتش فريق أتلتيكو مدريد لحصد الثنائية، لقب "الليغا" ولقب كأس ملك إسبانيا، في موسم 1995- 1996، كما أشرف على تدريب برشلونة عام 2003، وريال مدريد بين عامي 1991 و1992.

المصدر: وكالات