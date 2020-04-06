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وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق

الرياضة

وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق
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نعت العديد من الأندية الإسبانية أبرزها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المدرب الصربي رادومير أنتيتش، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر 71 عاما.

وسبق لأنتيتش الإشراف على تدريب عدد من الأندية الإسبانية الكبرى، كان أبرزها الغريمين برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، كما تولى مهمة تدريب المنتخب الصربي الأول وقاده للمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

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وقاد أنتيتش فريق أتلتيكو مدريد لحصد الثنائية، لقب "الليغا" ولقب كأس ملك إسبانيا، في موسم 1995- 1996، كما أشرف على تدريب برشلونة عام 2003، وريال مدريد بين عامي 1991 و1992.

المصدر: وكالات

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