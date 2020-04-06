وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والدة مدرب فريقه الأول لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، التي وافتها المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

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وقال مانشستر سيتي في بيان مقتضب نشره على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن أسرة النادي حزينة للإبلاغ عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة بيب عن عمر ناهز 82 عاما، في منطقة مانريسا في برشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا".

وتبرع غوارديولا، الذي سبق له أيضا تدريب برشلونة وبايرن ميونخ وقضى معظم مسيرته كلاعب في برشلونة، بمليون يورو الشهر الماضي لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في بلده إسبانيا.

وخصص لاعب ومدرب برشلونة السابق هذه الأموال لحملة تتبناها مؤسسة خيرية وكلية الطب في برشلونة.

المصدر: ManCity/twitter+ رويترز