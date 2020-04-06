كرة القدم تتنفس مع استمرار إحدى الدوريات

قرر اتحاد بوروندي لكرة القدم، الأحد، بعد اجتماع مع الأندية استمرار منافسات الدوري المحلي، رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان بعد اجتماع لمناقشة ما إذا كان الموسم سيستمر: "بعد مشاورات مع وزير الصحة العامة، قررت الجمعية العامة استمرار دوري الدرجتين الأولى والثانية، مع اتباع الإجراءات المناسبة للحفاظ على النظافة".

Coronavirus: la Fédération de football du Burundi décide la poursuite de ses championnatshttps://t.co/YYxK4EqLST — Africasport.org (@Africasport11) April 5, 2020

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وتعد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا واحدة من 4 دول فقط مستمرة في إقامة بطولات الدوري بعد توقف الأحداث الرياضية في كافة أنحاء العالم بسبب الأزمة الصحية.

وتتبقى ثلاث جولات فقط في دوري بوروندي التي بلغت نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة العام الماضي.

وسجلت بوروندي ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، وبالإضافة إلى بوروندي، تستمر بيلاروس ونيكاراغوا وطاجيكستان في إقامة مسابقاتها المحلية.

المصدر: "رويترز"