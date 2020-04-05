بالصور.. صافرة بلد آسيوي تنطلق لمباراة "كأس السوبر" وتتجاهل كورونا

ألقيت أضواء نادرة على كرة القدم في طاجيكستان، السبت، مع انطلاق الموسم الجديد بالدولة الواقعة وسط آسيا، في وقت توقفت فيه أغلب أنشطة اللعبة بكافة أنحاء العالم من جراء جائحة كورونا.

وعوض فريق الاستقلال، بطل الدوري تأخره بهدف ليهزم فريق خجند (2-1) ويحرز كأس السوبر المحلية للمرة التاسعة، في مباراة أقيمت بدون جماهير.

وتوقفت أنشطة كرة القدم العالمية تقريبا خلال الأزمة الصحية الراهنة وأفلتت فقط بطولات الدوري في دول أقل شهرة، مثل روسيا البيضاء (بيلاروس) ونيكاراغوا وبوروندي.

وحثت منظمة الصحة العالمية الناس على تجنب التجمعات، رغم أن الدولة السوفيتية السابقة (طاجيكستان) لم تعلن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

MVP Tajikistan Super Cup 2020 ✅

Champions of Tajikistan Super Cup 2020 ✅



Great comeback for Manu Dzhalillov. 🇹🇯 pic.twitter.com/S6IVYFR1tn — Asian Football (@SuporterAsian) April 5, 2020

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت في الاستاد الواقع بالعاصمة دوشنبه قبل المباراة الافتتاحية في الموسم، حدادا على أرواح ضحايا فيروس كورونا في العالم.

ومنح لاعب الوسط سانجار ريكسيبويف التقدم مبكرا لصالح فريق خجند قبل أن يسجل الاستقلال هدفين في دقيقتين قرب النهاية عن طريق مانوشيخر جليلوف ومحمدجون رحيموف، ليحرز اللقب.

المصدر: "رويترز"