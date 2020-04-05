تشافي يكشف الفارق الجوهري بين ميسي و"الساحر" ويحدد الأفضل في التاريخ

تحدث تشافي، قائد نادي برشلونة السابق والمدرب الحالي للسد القطري، عن الفارق الجوهري بين زميليه السابقين في الفريق الكتالوني، الساحر البرازيلي رونالدينيو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية، إن رونالدينيو كان في أفضل مستوياته، لكنه ربما كان يفتقر إلى الاستقرار، خاصة في ذروة تألقه.

وتابع الدولي الإسباني السابق: "بالنسبة لي، ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكن تصنيفه بدرجة أعلى من رونالدينيو، لأن مستواه ظل مستقرا لعدة سنوات".

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واختتم صاحب الـ40 عاما تصريحاته قائلا: "ميسي أفضل لاعب في التاريخ، ورونالدينيو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي رونالدو، من بين الأفاضل".

يذكر أن برشلونة حاول التعاقد مع تشافي في يناير الماضي، كي يخلف إرنستو فالفيردي في مقعد المدير الفني للبارسا، قبل الاتفاق مع كيكي سيتين لتولي المسؤولية حاليا.

وأحرز تشافي مع برشلونة كلاعب، سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، كما كان ضمن الجيل الذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز منتخب بلاده لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

المصدر: sports.ru