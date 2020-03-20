الأسطورة بيليه يحدد الأفضل بين رونالدو وميسي

وصف الأسطورة البرازيلي بيليه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأفضل لاعب في كرة القدم الحديثة.

وقال بيليه في مقابلة مع قناة "Looted" على "يوتيوب": "اليوم، أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الأكثر استقرارا، ومع ذلك، فبطبيعة الحال يجب ألا ننسى الأرجنتيني ليونيل ميسي".

إقرأ المزيد

ورد بيليه عن سؤال حول أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم قائلا: "هذا سؤال صعب. لا يمكنك نسيان (البرازيليين) زيكو، ورونالدينيو، رونالدو، وفي أوروبا بيكنباور، كرويف".

وتابع صاحب الـ79 عاما مازحا: "أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم.. لماذا؟ لأن كلهم تتم مقارنتهم بي".

ويعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، وسبق لهما التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم 11 مرة، بواقع ست كرات لميسي وخمس لرونالدو.

يذكر أن بيليه، الذي يوصف بأفضل وأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، توج مع منتخب بلاده البرازيل بثلاثة ألقاب في بطولة كأس العالم، وهو أفضل هداف في تاريخ منتخب "السيليساو"، برصيد 77 هدفا.

المصدر: matchtv.ru