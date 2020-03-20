جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو ولوالدها (صور)

حرصت جورجينا رودريغيز، على توجيه رسالة حب وامتنان لصديقها ووالد طفلتها، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بمناسبة عيد الأب، الذي يصادف الـ19 من مارس في كل عام.

ونشرت جورجينا صورة لها مع رونالدو وأبنائه على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "بقوتك وشجاعتك ستكون دائما بطلنا.. من خلال حمايتنا ليلا ونهارا.. ستكون أنت الملاك الحارس لحظات الفرح، وستكون صديقنا الخاص، من أجل هذا الحب الكبير الذي تقدمه لنا، ستكون دائما بالنسبة لنا أهم وأفضل الرجال.. نحن نحبك".

وشاركت جورجينا صورة أخرى مع متابعيها في "إنستغرام"، وتعود الصورة لمرحلة طفولتها، حيث تظهر برفقة والدها ووالدتها وشقيقها.

وأرفقت ابنة الـ26 عاما الصورة بتعليق: "مبروك لك أنت أيضا يا أبي".

وارتبط رونالدو بجورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت جورجينا فيه تعمل بائعة في متجر "غوتشي".

ولدى رونالدو 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

المصدر: RT