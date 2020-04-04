والد حبيب يكشف ثروة نجله التي جمعها خلال مسيرته الاحترافية

كشف عبد المناب نورمحمدوف، مدرب ووالد حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، عن حجم الثروة التي جناها نجله خلال مسيرته الاحترافية.

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وقال والد حبيب في مقابلة مع قناة إيغور ريباكوف على موقع "يوتيوب"، بأن نجله جمع نحو 100 مليون دولار.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف رفض السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل جائحة كورونا، لمواجهة متحديه الأمريكي توني فيرغسون، في نزال كان من المقرر إقامته يوم 18 أبريل الجاري، قبل أن يلغى للمرة الخامسة.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (30 عاما)، حقق 28 انتصارا، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

المصدر: وكالات