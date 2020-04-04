ناني: رونالدو أفضل من مارادونا وبيليه

يرى البرتغالي لويس ناني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب على الإطلاق، مفضلا إياه على الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيليه.

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وقال ناني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت: "أحد اللاعبين الذين فاجأوني حقا، وأعجبوني كثيرا في البداية، كان بول سكولز.. لقد كان رائعا".

وأضاف: "أما اللاعب المفضل لدي فلا يزال كريستيانو رونالدو، فهو الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "لقد رأيت الكثير، حتى من الماضي مثل مارادونا وبيليه، لكنني سأختار رفيقي في العديد من المعارك، شخص ربحت الكثير معه، شخص أحترمه حقا".

واختتم قوله: "الأرقام لا تكذب، وتظهر أيضا أنه الأفضل".

ولعب ناني إلى جانب رونالدو في المنتخب البرتغالي، إضافة إلى فريق مانشستر يونابتد، لمدة عامين بين (2007-2009)، قبل أن ينتقل كريستيانو إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات