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ناني: رونالدو أفضل من مارادونا وبيليه

الرياضة

ناني: رونالدو أفضل من مارادونا وبيليه
AFP FRANCISCO PARAISO
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يرى البرتغالي لويس ناني مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب على الإطلاق، مفضلا إياه على الأسطورتين الأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيلي بيليه.

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وقال ناني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت: "أحد اللاعبين الذين فاجأوني حقا، وأعجبوني كثيرا في البداية، كان بول سكولز.. لقد كان رائعا".

وأضاف: "أما اللاعب المفضل لدي فلا يزال كريستيانو رونالدو، فهو الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "لقد رأيت الكثير، حتى من الماضي مثل مارادونا وبيليه، لكنني سأختار رفيقي في العديد من المعارك، شخص ربحت الكثير معه، شخص أحترمه حقا".

واختتم قوله: "الأرقام لا تكذب، وتظهر أيضا أنه الأفضل".

ولعب ناني إلى جانب رونالدو في المنتخب البرتغالي، إضافة إلى فريق مانشستر يونابتد، لمدة عامين بين (2007-2009)، قبل أن ينتقل كريستيانو إلى ريال مدريد.

المصدر: وكالات 

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