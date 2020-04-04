رونالدو يرد.. لماذا يحلق لاعبو كرة القدم أرجلهم؟

يقدم الرياضيون على حلاقة شعر أجسامهم بشكل منتظم، لأسباب عدة منها لتحسين الأداء الرياضي، وتسهيل علاج الإصابة إضافة إلى الأسباب الجمالية.

ويتبادر إلى أذهان الكثير من مشجعي كرة القدم على وجه التحديد، أسئلة مختلفة، ولعل أكثرها شيوعا هو "لماذا يحلق لاعبو كرة القدم أرجلهم"؟.

أحد الأسباب الرئيسية يكمن في أن لاعبيي كرة القدم يتعرضون للكدمات والإصابة، وخاصة على مستوى الساقين، وبالتالي يحتاج اللاعبون باستمرار للعلاج وتنظيف الجروح ووضع الضمادات والتدليك وغيرها. لذا ينصح الأطباء بإزالة الشعر خاصة وأنه يعتبر مصدر إضافي للتلوث.

والسبب الثاني هو، أن لاعبي كرة القدم يحظون بشعبية كبيرة وهم دائما تحت أضواء عدسات الكاميرات، لذا يعتنون بأنفسهم من ناحية المظهر الخارجي من رسم الوشم وتسريحة الشعر وإزالة الشعر عن الجسد، أسوة بالفنانين وعالم الموضة وغير ذلك.

والسبب الثالث هو الديناميكا الهوائية، حيث يعتقد بعض اللاعبين بأن إزالة الشعر عن الجسد يساعدهم على سرعة الحركة، بالرغم من أن هذا أشبه بالخيال، ولا يوجد دليل علمي، وإلا لكان ثنائي فريق أرسنال الإنجليزي ماتيو غندوزي والبرازيلي دافيد لويز يتحركان مثل سلحفين في الملعب لكثافة شعرهما.

ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، وأحد أسرع أقوى وأسرع اللاعبين في عالم كرة القدم، يؤمن بهذه النظرية، ولهذا السبب، يحلق البرتغالي الشعر في كل مكان من جسده، إضافة إلى الأسباب الطبية.

Абсолютно гладкое тело Криштиану Роналду. pic.twitter.com/sIx1UqYxup — Drafts 2.0 (@drafts_2) April 4, 2020

ويقول رونالدو: "يقلقني الشعر في أي مكان من الجسم. هذا أمر مهم في اللعبة. حتى الأشياء الصغيرة تحدد مدى سرعة تحركك في ملعب كرة القدم".

المصدر: وكالات