 
مباشر
عاجل
نائب رئيس إياتا: شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا خسرت 23 مليار دولار بسبب كورونا

مبابي يتعرض للاحتيال في فرنسا

الرياضة

مبابي يتعرض للاحتيال في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkmf

تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، ببلاغ للشرطة المحلية، أمس الأربعاء، بعد استخدام صورته بشكل غير قانوني في الدعاية لعملة مشفرة عبر الإنترنت.

واشتكى مبابي من استغلال حقوق اسمه وصورته دون إذنه في الدعاية لعملات مشفرة مثل بيتكوين.

ويظهر مبابي البالغ من العمر 21 عاما في صورة الدعاية للعملات المشفرة، وهو ينصح الناس بالاستثمار في هذه العملات، لأن من شأنها أن تجعلهم من أصحاب الملايين في غصون أشهر.

إقرأ المزيد
تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم.. ميسي ورونالدو خارج القائمة
تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم.. ميسي ورونالدو خارج القائمة

ويعد مبابي من أشهر لاعبي كرة القدم في فرنسا وفي العالم حاليا، وشارك هذا الموسم في 20 مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وسجل له 18 هدفا وصنع 5 أهداف أخرى، كما أحرز 5 أهداف في 7 مباريات بدوري أبطال أوروبا التي بلغ فيها فريقه الدور ثمن النهائي، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن عقده مع سان جيرمان يمتد حتى العام 2022.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا