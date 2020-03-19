تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم.. ميسي ورونالدو خارج القائمة

حافظ الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الخمسة الأوائل.

ووفقا لموقع "Transfermarkt" العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن القيمة السوقية لمبابي، تبلغ حاليا نحو 200 مليون يورو.

وتقدم النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الثاني، بقيمة تفوق 160 مليون يورو، تاركا المركز الثالث في قائمة أغلى لاعبي العالم، للبرازيلي نيمار، الذي تقدر قيمته أيضا بنحو 160 مليون يورو.

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وجاء نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع (150 مليون يورو)، متبوعا بزميله المصري محمد صلاح (150 مليون يورو).

واحتل ميسي المركز الثامن، بقيمة تقارب 140 مليون يورو، فيما لم يتم تحديد مركز رونالدو وقيمته السوقية حاليا.

المصدر: matchtv