رونالدو وميسي ينضمان لنادي الـ1000 في ليلة واحدة

هز البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك في مباراته الألف ضمن مسيرته الزاخرة، وقاد يوفنتوس إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على سبال 2-1، أمس في المرحلة 25 من المسابقة.

وخاض "الدون" 33 مباراة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل رحلة لعب فيها 292 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و438 مع ريال مدريد الإسباني، و74 مع يوفنتوس، و164 مع منتخب بلاده، سجل في هذه المباريات جميعها 725 هدفا.

🇵🇹 Sporting Portugal B : 2 matches

🇵🇹 Sporting Portugal : 31 matches

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United : 292 matches

🇪🇸 Real Madrid : 438 matches

🇮🇹 Juventus : 73 matches

🇵🇹 Portugal : 164 matches



📊 TOTAL : 1000 matches — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2020

وفي نفس اليوم، دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي الـ1000 مباراة، بمشاركته في تسجيل أكثر من 1000 هدف في مسيرته، بعدما أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك"، في فوز فريقه برشلونة على ضيفه إيبار، لحساب الأسبوع الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

696 goals.

306 assists.



Lionel Messi has now scored or assisted more than 1,000 goals for club and country 🙌 pic.twitter.com/Z1vGsjACDE — B/R Football (@brfootball) February 22, 2020

وشارك ميسي في تسجيل 1002 هدف في مسيرته الحافلة حتى الآن، في 853 مباراة خاضها مع نادي برشلونة ومنتخب بلده الأرجنتين، حيث أحرز 396 هدفا وصنع 306 أهداف.

المصدر: وكالات