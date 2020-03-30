تايسون: دفعت 250 ألف دولار لفتاة عندما رأيت ما فعل بها نمري

روى أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، بطل العالم سابقا للوزن الثقيل، قصة هروب نمره بعيدا عن المنزل وعضه فتاة في عام 2019.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن تايسون قوله: "لا، لم يكن الأمر كذلك. قفز شخص ما من فوق السياج، وبدأ يلعب مع النمر. لم يعرف النمر الفتاة، مما أدى إلى وقوع الحادث. حاولوا إدانتي قبل أن يتضح بأن الفتاة هي من تسللت إلى ممتلكات خاصة. عندما رأيت ما فعله النمر بيدها، أعطيتها 250 ألف دولار، لأن كل شيء كان سيئا للغاية. ليس لديكم فكرة عما يمكن أن تفعله النمور بالجنس البشري. لم يكن لدي أي فكرة".

وأضاف تايسون: "كنت أحمقا عندما اعتقدت أن هذه القطط يمكن ترويضها بنسبة مائة بالمئة. يمكنها القتل عن طريق الصدفة، حتى إن تكن تنوي ذلك. إنها قوية للغاية".

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يذكر أن مايك تايسون الذي حقق 50 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل ست هزائم، اتفق على شراء نمر في فترة وجوده في السجن.

المصدر: وكالات