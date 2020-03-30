بطل العالم للملاكمة سوندرز يدفع الثمن غاليا بسبب "مزحة سخيفة" حول النساء .. فيديو

قرر مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني، استبعاد بطل العالم للملاكمة البريطاني بيلي جو سوندرز عن البطولات لأجل غير مسمى بسبب نشره فيديو تحدث فيه عن الطريقة الصحيحة لضرب النساء.

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وأعلنت صحيفة "The Sun" البريطانية، أنه سيتم النظر في قضيته الملاكم خلال جلسات المجلس المقبلة. وهذه الجلسات لن تعقد في الوقت القريب، بسبب تعليق أو إلغاء جميع الأحداث الرياضية الرئيسية تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك نزال سوندرز ضد بطل العالم المطلق المكسيكي ساؤل ألفاريز "كانيللو"، الذي كان من المفترض أن يقام يوم 2 مايو المقبل.

وكشف الملاكم تعرضه لانتقادات لاذعة وتلقى العديد من رسائل الكراهية يتمنون فيها الموت له ولعائلته، مستنكرا تلك الموجهة لأطفاله ووالديه.

واعتذر سوندرز "المرح" عن الفيديو، الذي نشره حول كيفية التغلب على النساء والطريقة الصحيحة لضربهم، موضحا بأنه أقدم على فعل ذلك بداعي الفكاهة في ظل تفشي وباء كورونا، وبقاء الناس في منازلهم جراء ذلك.

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وقال البريطاني: "يمكنني فقط الاعتذار، وسأتبرع بمبلغ 25000 جنيه إسترليني لدعم المؤسسة الخيرية ضد العنف المنزلي. من الواضح أن الأمر كان سخيفا، ولكن تم القيام به، ولا يمكنني العودة إلى الوراء".

وهذه ليست المرة الأول التي يقدم فيها سوندرز على مثل هذه الأفعال، فقد تسبب مؤخرا في منع شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا إيرلاينز" مواطنه بطل العالم للملاكمة أيضا، جوش تايلور ومدربه بن دافيسون، من السفر على متن رحلة لها، حيث اتصل سوندرز بشركة الطيران هاتفيا وقال "مازحا" إن مواطنه جوش تايلور ومدربه "مصابان بفيروس كورونا".

كما سخر الملاكم ذات مرة مع صديق له، في سبتمبر 2018 ، من امرأة مدمنة على المخدرات، فقد طلب منها ضرب أحد المارة بشكل عشوائي مقابل جرعة، وبالطبع لم تتلق أي شيء.

يذكر أن بيلي جو سوندرز (30 عاما)، يحمل حزام بطل العالم وفقا لمنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ويمتلك سجلا ناصع البياض خال من الهزائم في مسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 29 انتصارا.

المصدر: وكالات