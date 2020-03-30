حبيب يعلن انهيار محاولات إقامة "النزال الملعون"

أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الفشل في تنظيم النزال المرتقب ضد الأمريكي توني فيرغسون، وذلك للمرة الخامسة.

وقال حبيب في بث مباشر عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام": "كانت هناك معلومات عن (UFC) بأن النزال سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 99.9%. وقررنا قبل شهر من النزال السفر إلى الإمارات بالتشاور مع UFC. عندما وصلنا إلى هناك، كانت الحدود مغلقة بالفعل... لذلك عدنا إلى روسيا. وهنا مُنعنا بالفعل من مغادرة البلاد. والحدود مغلقة في أمريكا وأوروبا أيضا. والجميع في عزلة".

وأضاف المقاتل الروسي: "أنا الآن في داغستان، ما زلت أتدرب، لكنني لا أعرف لماذا. الآن هناك معلومات تفيد بأن UFC يعد لتنظيم بطولة في أمريكا، إنهم يتفاوضون مع إحدى الولايات. أنا في عزلة. تجري المفاوضات الآن على إمكانية إقامة البطولة من دوني. دعهم يتصرفون وفقا للقانون. سمعت أنهم يبحثون عن خصم لتوني فيرغسون. أنا لست في روسيا بمحض إرادتي، لقد تشاورنا حول هذا الأمر مع المنظمين".

واختتم حبيب حديثه، بالقول: "أنا البطل الحالي. لم أتسبب في عدم إقامة النزال، أنا مستعد للمواجهة في أي مكان وفي أي وقت. ما عليكم سوى تسمية المدينة والتاريخ والمنافس. وسأكون هناك".

يذكر أنه كان من المقرر إقامة النزال المرتقب بين حبيب نور محمدوف وتوني فيرغسون، في 18 أبريل المقبل، في لاس فيغاس بمدينة نيويورك، لكن السلطات في هذه المدينة الأمريكية فرضت حظرا على إقامة الأنشطة الجماعية في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع بالأمريكي دانا وايت رئيس منظمة "UFC" للبحث عن مكان جديد لإقامة نزالات دورة "UFC 248".

المصدر: "sportbox.ru"