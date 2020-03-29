إصابة مالك نيويورك نيكس بفيروس كورونا

قال نيويورك نيكس في حسابه على "تويتر" إن جيم دولان مالك الفريق المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف نيكس أن دولان في عزل ذاتي ويعاني من أعراض بسيطة ويواصل الإشراف على إدارة الفريق.

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وعن حالات الشفاء بات مهاجم ديترويت بيستونز كريستيان وود أول نجوم NBA الذين يتعافون من المرض، قبل أن يعلن يوتا جاز السبت، عن شفاء لاعبيه الفرنسي رودي غوبيرت، ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"