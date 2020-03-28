نادي جاز الأمريكي يعلن شفاء لاعبيه ميتشل وجوبير من كورونا

قال يوتا جاز، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اليوم السبت، إن مسؤولي الصحة في يوتا، أعلنوا شفاء رودي جوبير، ودونوفان ميتشل من فيروس كورونا.

وأضاف جاز عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، أن السلطات الصحية أوضحت أن جميع اللاعبين والعاملين في النادي ومن بينهم جوبير وميتشل لا يمثلوا أي خطر لنقل العدوى للآخرين.

وكان جوبير أول لاعب في البطولة يصاب بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى توقف الموسم في 11 مارس.

وخضع جميع لاعبي جاز للكشف وتأكد إصابة ميتشل بالفيروس بعد ذلك.

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وأصيب 11 لاعبا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفيروس كورونا، من بينهم كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس، وماركوس سمارت من بوسطن سيلتيكس.

المصدر: رويترز