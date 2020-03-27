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تعافي أول لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين من الإصابة بكورونا

الرياضة

تعافي أول لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين من الإصابة بكورونا
Reuters Rick Osentoski
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بات مهاجم ديترويت بيستونز كريستيان وود أول النجوم المعروفين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتم الإعلان الخميس عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وخضع وود لفحص إيجابي في 15 مارس الماضي، لكنه تعافى من الإصابة بحسب مصادر لم يسمها موقع "ذا أتلتيك" وقناة "إي إس بي إن"، بينما قال وكيل اللاعب، آدم بنساك، لصحيفة "ديترويت فري برس" أن وود "يشعر بالشفاء التام".

وكان وود البالغ 24 عاما ويدافع عن ألوان خامس نادي في أربعة مواسم في مسيرته الاحترافية، ثالث لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين خضع لفحص إيجابي لفيروس "كوفيد-19" بعد لاعبي يوتا جاز الفرنسي رودي غوبيرت وميتشل دونوفان.

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ودخل وود الحجر الصحي منذ 11 مارس الماضي، وخضع للعلاج من قبل الجهاز الطبي لنادي ديترويت بيستونز.

ويتطلب الإعلان عن الشفاء التام الخضوع لفحصين سلبيين تفصل بينهما 24 ساعة على الأقل.

وأعلن رسميا عن إصابة وود بفيروس "كوفيد-19" بعد أسبوع من مباراة فريقه مع يوتا جاز، وهي المباراة التي أعلن بعدها عن أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري وكانت للفرنسي غوبير.

المصدر: " أ ف ب"

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