الاتحاد الإيطالي يصر على موقفه بشأن "منح اللقب ليوفنتوس"

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا تصميمه على إكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى حتى لو انتهى في أغسطس.

وقال غرافينا في تصريح لإذاعة "مارتي": "سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، واذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو، واللعب في يوليو وأغسطس إذا لزم الأمر".

وأضاف: "من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا ولا سيما من ناحية صحة الايطاليين وعلى أملنا بأن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن".

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وتابع "في حال استحالة استخدام كل النوافذ (الزمنية) المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد إلى تغيير صيغة المسابقات".

ونفى غرافينا إمكانية إلغاء الدوري نفيا قاطعا أو منح اللقب لمتصدر الدوري (يوفنتوس) وقال في هذا الصدد: "سيؤدي ذلك إلى سيناريو بغيض، سأستمر في رفض هذا السيناريو طالما هو ممكن".

ويعقد ممثلون عن الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين والحكومة اجتماعا الخميس من أجل التطرق إلى الحلول المستقبلية.

المصدر: " أ ف ب"