رئيس يوفنتوس السابق يهاجم رونالدو بسبب "شمس البرتغال"

شن رئيس يوفنتوس السابق جيوفاني كوبولي هجوما بحق النجم كريستيانو رونالدو، بداعي أنه تخلى عن فريقه وإيطاليا في أزمة فيروس كورونا من أجل "الاستمتاع بالشمس في البرتغال".

وقال كوبولي ضمن تصريحات لإذاعة "بونتو نوفو": "سافر رونالدو بحجة رعاية والدته، لكننا شاهدناه يستمتع بالشمس في بلاده مع مجموعة من الأشخاص، بالمقابل تواجد لاعبو اليوفي في الحجر الصحي".

Ex-presidente da 'Juve' critica Cristiano Ronaldo:



- "A coisa na Juventus complicou-se quando Cristiano Ronaldo se foi embora. O Ronaldo disse que foi para Portugal por causa da mãe, mas agora só aparece a tirar fotos na piscina", criticou Giovanni Cobolli Gigli. [DESPORTO] pic.twitter.com/9s2ozfpMOI — nada clubista (de 🏡) (@ClubistaNada) March 25, 2020

وسافر رونالدو إلى بلاده عقب دخول والدته المشفى إثر جلطة دماغية، وذلك بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان في آخر جولة قبل توقف الدوري الإيطالي بسبب وطأة تفشي وباء كورونا، ولم يتمكن من العودة مع تفاقم الأزمة الصحية وتسجيل آلاف الإصابات وتعليق رحلات الطيران إلى إيطاليا.

ونشرت شقيقة رونالدو صورة لها برفقة أخيها "الدون" محاطين بأشخاص آخرين خلال وجودهم بجزيرة ماديرا البرتغالية، وهي الصورة التي أثارت حفيظة رئيس اليوفي السابق.

ويتواجد رونالدو حاليا بالحجر الصحي في البرتغال، بعد قرار نادي يوفنتوس خضوع 121 فردا من أعضائه للحجر، عقب ظهور أول حالة فيروس كورونا بالفريق، إثر إصابة المدافع دانيلي روغاني، قبل أن تسجل حالة ثانية في صفوف اليوفي، بإصابة الفرنسي بليز ماتويدي.

وسيبقى رونالدو في مسقط رأسه لأسبوعين آخرين على الأقل، في ظل غموض مستقبل الدوري الإيطالي.

المصدر: FOX Sports