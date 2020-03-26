"تضحية" منظمي الألعاب الأولمبية تحصد شكر منظمة الصحة العالمية

شكر مدير عام منظمة الصحة العالمية، رئيس وزراء اليابان واللجنة الأولمبية الدولية بسبب "التضحية" التي قاموا بها من خلال قرارهم تأجيل أولمبياد طوكيو صيف 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي: "أود توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء (الياباني) شينيزو آبي وأعضاء اللجنة الأولمبية لقيامهم بهذه التضحية من أجل حماية رياضيينا، الجماهير والمسؤولين".

واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن القرار "كان صعبا لكن حكيما" مشيرا إلى أنه ينتظر "بفارغ الصبر إقامة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية العام المقبل اللتين نأمل أن تكونا احتفالا أجمل لإنسانيتنا المتضامنة".

WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus thanked Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the International Olympic Committee for making the sacrifice to protect the health of athletes, spectators and officials. #Tokyo2021#COVID19pic.twitter.com/sEyqgkA0Qa — Alkass Digital (@alkassdigital) March 26, 2020

إقرأ المزيد

أما مدير الطوارىء الصحية في المنظمة مايكل راين فقال: "تم إرجاء الألعاب بقرار من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية لكننا نساند بقوة هذا القرار".

وكانت ألعاب طوكيو مقررة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبل لكنها تأجلت إلى مدة أقصاها صيف عام 2021 وذلك على خلفية ضغوطات واجهتها الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية من قبل اتحادات دولية بارزة ولجان أولمبية ورياضيين من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: "أ ف ب"